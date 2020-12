‘WHO haalde rapport offline om Italië te paaien’

In mei haalde de WHO daags na publicatie een rapport offline dat de eerste respons van Italië op de uitbraak van het coronavirus analyseerde. ‘Wegens onregelmatigheden’, klinkt het officieel. Volgens The Guardian was er echter politieke druk mee gemoeid. ‘Dit rapport had doden kunnen vermijden.’

Een onderzoek van The Guardianbeschuldigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervan een rapport offline te hebben gehaald in samenspraak met de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza. De Britse krant beroept zich daarvoor op een getuigenis van de auteur van het document, Francesco Zambon, en e-mails die het kon inkijken tussen Zambon en de Europese WHO-directeur Hans Kluge en assistent directeur-generaal Ranieri Guerra.

Het rapport met de titel ‘Een ongeziene uitdaging: de Italiaanse aanpak van de eerste golf’ analyseert in 102 bladzijden hoe Italië gereageerd heeft op de eerste uitbraak van het coronavirus en verscheen op 13 mei op de website van de WHO. Een dag later was het alweer verdwenen. Officieel luidde de uitleg dat er ‘onregelmatigheden’ instonden, maar volgens The Guardian werd het document weggehaald op vraag van Guerra om zichzelf en de minister van Volksgezondheid uit de wind te zetten.

Verouderde plan van aanpak

De analyse moest andere landen, die nog niet getroffen waren door het virus, helpen bij hun eerste respons en doden vermijden, maar een passage daarin zou te gevoelig hebben gelegen. Volgens het rapport zou het Italiaanse plan van aanpak in geval van een pandemie niet meer gewijzigd zijn sinds 2006. Daardoor was de eerste reactie op de uitbraak in de ziekenhuizen ‘onvoorbereid, geïmproviseerd en chaotisch’.

Ranieri Guerra, de assistent directeur-generaal voor strategie bij de WHO, zou Zambon met klem gevraagd hebben om die passage te schrappen. De auteur weigerde dat. De verantwoordelijkheid om de plan van aanpak te actualiseren lag tussen 2014 en 2017 immers bij Guerra zelf. Die was in deze periode bevoegd bij het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid. In e-mails maakte hij de bedenking dat het rapport geen rekening houdt met ‘de politieke gevoeligheid voor de minister’. Hij verwees daarbij ook naar de fondsen die de WHO kreeg van Italië.

‘Teleurgestelde minister’

WHO-directeur Hans Kluge schreef in een e-mail aan Zambon op de dag van publicatie dat de Italiaanse minister ‘erg teleurgesteld was’. Hij beloofde de plooien glad te strijken, maar het rapport werd niet opnieuw gepubliceerd. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zou een maand voor publicatie al een samenvatting van het rapport in handen hebben gehad. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid ontkent dat en geeft verder geen commentaar.

Een onderzoek door de openbare aanklager in Bergamo naar mogelijke nalatigheid door de autoriteiten maakt de zaak extra explosief. De verouderde plan van aanpak zou daarin een cruciaal element zijn. De WHO zou Zambon verhinderd hebben om met de onderzoekers te spreken. Guerra zou hen wel te woord hebben gestaan. Een mogelijk gevolg van het onderzoek is dat alle ministers van Volksgezondheid en eerste ministers van Italië na 2013, voor de rechtbank moeten verschijnen.

In Italië vielen in totaal al meer dan 62.000 doden door covid-19. Het Zuid-Europese land werd als eerste in Europa zwaar getroffen door het coronavirus. Tijdens de eerste golf bezweek de zorg in Noord-Italië. Beelden van patiënten op de gangen en pleinen van ziekenhuizen gingen de wereld rond. Ook de tweede golf woekert ongemeen hard in Italië.