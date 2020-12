Luc Nilis alweer weg bij Anderlecht

Luc Nilis zal niet vast aan de slag gaan bij Anderlecht. De voormalige spits van paars-wit liep twee weken mee met de trainingsstaf, maar er kon ‘geen akkoord’ gevonden worden over een langer verblijf in Brussel.

Nilis werd uitgenodigd om twee weken lang in Neerpede de A-kern mee te volgen en zijn expertise te delen met de sportieve staf. Vrijdag was zijn laatste dag. ‘De “stageperiode” verliep goed, waarop RSCA en de clublegende plaatsnamen rond de tafel om een verdere samenwerking te bekijken’, klinkt het op de website van paars-wit. Maar tot een akkoord kwam het niet.

‘Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden’, aldus Karel Van Eetvelt, ceo van de club. ‘De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen. Toch willen we hem bedanken voor zijn inzet en hem het allerbeste wensen in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging.’

‘Ik heb van deze twee weken genoten en wil RSCA ook bedanken voor de kans die ik kreeg’, zegt Nilis. ‘Vincent Kompany en zijn staf werken enorm hard en bijzonder professioneel, het was aangenaam om kennis te maken. Ik wens paars-wit alle succes toe voor de rest van dit seizoen. We lopen elkaar in de toekomst zeker nog tegen het lijf. Anderlecht zal altijd “thuis” blijven voor mij.’

Tot voor kort zat Nilis bij het Turkse Ankaragücü met zijn vriend Fuat Çapa. Daar verbrak hij zijn contract omdat hij door de corona­crisis te vaak eenzaam op zijn ­hotelkamer zat, de ploeg te slecht was en hij niet correct betaald werd. Eigenlijk wilde Nilis al sinds deze zomer in België aan de slag. Club Brugge polste hem nog in juni.