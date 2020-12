Vermoedelijk brein achter videoschandaal ‘Ibizagate’ opgepakt

De politie in Berlijn heeft donderdag een Oostenrijkse man gearresteerd die ervan verdacht wordt het brein te zijn achter ‘Ibizagate’, het schandaal waarin heimelijk gemaakte video-opnames leidden tot de val van de Oostenrijkse regering in 2019.

De politie maakte de naam van de verdachte niet bekend, maar Oostenrijkse media hebben hem herkend als de 40-jarige privédetective Julian H. Hij wordt verdacht van handel en bezit van 3 kilo cocaïne en illegaal mensen filmen. De man wordt al meer dan een jaar gezocht. Verwacht wordt dat hij wordt uitgeleverd aan Oostenrijk.

Het schandaal staat bekend als Ibizagate. In de video, gemaakt in 2017 en naar buiten gekomen in mei vorig jaar, is te zien dat toenmalig vicekanselier Heinz-Christian Strache, toen de leider van coalitiepartij FPÖ, samen met een partijgenoot praat met een vrouw die zich voordoet als een vermogende Russin. Het gesprek gaat over hoe de vrouw zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne. Het gesprek vond plaats in een vakantiewoning in Ibiza.

Mislukte comeback

In november 2019 werden in Oostenrijk al twee mannen en een vrouw gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de zaak. Zij zouden hebben samengewerkt met Julian H. Het zou de bedoeling zijn geweest zo’n 400.000 euro te eisen van Strache en de FPÖ. Julian H. verschijnt ook als een metgezel van de Russische vrouw in de video, schrijft de Oostenrijkse krant Der Standard. Sinds de video is gepubliceerd, heeft hij ‘het grootste deel van de tijd in Berlijn gewoond’, zegt zijn advocaat aan de krant.

De ‘hoofdrolspeler’ in de Ibiza-video, Heinz-Christian Strache, gaf slechts kort commentaar. ‘Ik ben blij met de arrestatie na zo’n lange tijd, en ik hoop op een snelle en volledige opheldering’, zei hij in een verklaring aan het Oostenrijkse persagentschap APA.

Strache probeerde in oktober nog een politieke comeback te maken, maar die mislukte. De voormalige vicekanselier deed met een eigen partij mee aan lokale verkiezingen in Wenen, maar de partij haalde de kiesdrempel niet.