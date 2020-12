WB biatlon: eerste winst voor Wit-Russische Alimbekava, Lotte Lie eindigt pas 48ste ondanks foutloze schietbeurt

Onze landgenote Lotte Lie - een Noorse met Vlaamse moeder - is vrijdag tijdens de derde seizoensmanche van de wereldbeker biatlon in het Oostenrijkse Hochfilzen op de 48ste plaats geëindigd in de 7,5 kilometer sprint.

De zege ging naar de Wit-Russin Dzinara Alimbekava, die een tijd van 20:12.3 klokte en foutloos bleef bij het schieten. Het is de eerste wereldbekerwinst uit haar loopbaan. De 24-jarige Alimbekava hield de Noorse Tiril Eckhoff (+8.5; 1 schietfout) en Duitse Franziska Preuß (+9.9; 1 schietfout) achter zich. De Zweedse Hanna Öberg (+1:15.1; 2 schietfouten) beleefde een regelrechte offday met een 29ste plaats, maar houdt de leiding in de algemene WB-stand in handen na vijf onderdelen.

Lotte Lie moest vrede nemen met de 48ste plaats, op 1:45.8 van winnares Alimbekava. Lie bleef wel foutloos bij het schieten. (belga)