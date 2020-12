Parket in beroep tegen vrijlating verdachte van brandstichting in asielcentrum

De raadkamer in Tongeren heeft beslist dat de twee verdachten van de brandstichting in Grote-Spouwen (Bilzen) in november vorig jaar vrijgelaten mogen worden. Het parket gaat echter in beroep waardoor Emmanuel M. (60) en Vicky D. (46) uit Zutendaal voorlopig nog in de cel moeten blijven.

Het koppel werd dinsdag opgepakt op verdenking van brandstichting, wellicht uit racistische overwegingen. Ze ontkennen alle betrokkenheid.

De brand dateert van in de nacht van 10 op 11 november vorig jaar. Het toekomstige asielcentrum ging toen in vlammen op, onder luid applaus van omstanders. De feiten veroorzaakten heel wat ophef. Kreten als ‘Vieze bruine kippen’ en ‘Laat gewoon de hele nest afbranden,’ werden toen gescandeerd. Het parket vond al snel bewijzen voor een brandstichting.

M. zelf toonde zich op zijn Facebook-pagina ook opgetogen over de brand. ‘Het feestje kan beginnen, de bbq is aan’, plaatste hij als bijschrift bij een foto van de brand. In de weken voor de brand leidde hij als kringleider van het extreemrechtse Voorpost Limburg wekenlang het verzet tegen het nieuwe asielcentrum. Na de brand verdween hij uit Bilzen en werd Voorpost Limburg ontbonden.

Emmanuel M. kwam in september al in opspraak toen hij met een wagen met racistische symbolen deelnam aan een betoging van Vlaams Belang in Brussel. Volgens hem verwezen die symbolen naar de groep Rammstein.

Lode D. werd eerder deze week na verhoor wel weer vrijgelaten. Hij is de partijsecretaris van Vlaams Belang in Ham.

