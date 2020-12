Vlaamse regering investeert in 623 noodwoningen voor gezinnen die huis moeten verlaten

De Vlaamse regering grijpt in om gezinnen in nood die hun huis gedwongen moeten verlaten, onderdak te bieden. Vanaf 2023 kunnen alle 623 noodwoningen ingezet worden.

De Vlaamse regering investeert in noodwoningen die moeten dienen om gezinnen die hun huis moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat het onbewoonbaar is verklaard of dringend aan renovatie toe is, onderdak te bieden. Uit recent onderzoek van het Steunpunt Wonen bleek dat lokale besturen vaak te weinig mogelijkheden hebben om inwoners in dergelijke noodsituaties bij te staan.

73 projecten van gemeenten kunnen op subsidies rekenen, goed voor elf miljoen euro, waarmee 623 noodwoningen kunnen worden ingezet. Sommige projecten zullen in 2021 al gerealiseerd worden, voor de grotere projecten zal dat in 2022 of ten laatste 2023 zijn.

’De grote interesse toont aan dat gemeenten en OCMW’s hier echt op willen inzetten en zo mee het verschil willen maken voor gezinnen in nood’, zegt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). ‘We gaan deze projectoproep de komende jaren herhalen, zodat er in Vlaanderen een gebiedsdekkend en voldoende aanbod aan noodwoningen kan komen.’