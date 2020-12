Een vijfde van wat in 2017 aan aanvullende pensioenen werd uitbetaald, gaat naar 1 procent van de gepensioneerden met een aanvullend pensioen. ‘Het systeem schiet zijn doel voorbij’, aldus het Rekenhof.

Het wettelijk pensioen is voor velen geen vetpot in ons land. Daarom wordt massaal bijgespaard om dat wat aan te dikken, om na het pensioen de oude levensstandaard toch nog wat te kunnen aanhouden. In ...