Nieuwpoort lust mosselen Colruyt nog altijd niet

De supermarktgroep Colruyt heeft, na een ­gebruiksvergunning in september, nu ook een milieuvergunning op zak voor de bouw van een mossel- en oesterboerderij voor de kust van Nieuwpoort.

In oktober stapte de burgemeester van Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke (CD&V), al naar de Raad van State. Nu doet hij dat een tweede keer, al heeft hij er nog geen zicht op wanneer het eerste dossier ­behandeld zal worden. ‘We hebben geen andere keuze’, zegt bur­gemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). ‘Zo’n zeeboerderij zou ­nefast zijn voor veel mensen in Nieuwpoort. De boerderij is ­gevaarlijk voor kitesurfers en zeilers en ook onze vissers zullen er veel last van ondervinden. In de stad is er totaal geen draagvlak voor de plannen.’

Supermarktgroep Colruyt liet eerder weten dat ze de start van haar zeeboerderij in ­overleg met de stad wil bouwen. ‘Morgen (vandaag, red.) is er telefonisch overleg met Colruyt’, zegt de burgemeester van Nieuwpoort nog. ‘Ik wil dat overleg alle kansen geven, maar we blijven bij ons standpunt. De zeeboerderij raakt het DNA van Nieuwpoort. Dat kunnen we niet toestaan. We blijven met ­alle juridische middelen strijden ­tegen de vermarkting van onze zee.’

De zeeboerderij zou op 5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Oostduinkerke liggen en 4,5 vierkante kilometer groot zijn.