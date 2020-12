Harrison Ford keert (laatste keer) terug als Indiana Jones

De Amerikaanse acteur Harrison Ford, 78 intussen, kruipt zoals verwacht voor de vijfde en laatste keer in de huid van avontuurlijke archeoloog Indiana Jones. Dat heeft Disney vrijdag officieel bekendgemaakt. De film moet in juli 2022 in de zalen komen.

De totstandkoming van de nieuwe Indiana Jones-film verloopt niet van een leien dakje. Disney kondigde de nieuwe film reeds aan in 2016, met een voorziene première in de zomer van 2019. Later kwam er eerst uitstel tot 2020 en daarna tot 2021.

En begin dit jaar stapte Steven Spielberg op als regisseur. Hij staat zijn regisseursstoel af aan James Mangold, bekend van Ford v. Ferrari.

Spielberg zal wel aan het project verbonden blijven als producer. Spielberg was namelijk bij de Indiana Jones-franchise betrokken vanaf het prille begin met Raiders of the lost ark in 1981. Volgens bronnen zou de 73-jarige regisseur zijn succesproject willen afstaan aan de nieuwe generatie die er met een frisse blik mee aan de slag kan gaan.

De meest recente film in de franchise, Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull, dateert reeds uit 2008.

Naast Indiana Jones zet Disney de komende jaren ook zwaar in op Star wars. Er komen maar liefst tien nieuwe series en films die zich afspelen in a galaxy far far away.