Nieuwe overeenkomst tussen Jupiler Pro League met Kansspelcommissie beoogt betere bescherming van gokkers

De Pro League en de Kansspelcommissie hebben een nieuwe kaderovereenkomst goedgekeurd, zo communiceerden beide organisaties vrijdag. De tekst beoogt een betere bescherming van gokkers door een proactief beleid bij voetbalclubs. Jonge voetballers zullen beter gesensibiliseerd worden, de communicatiestrategie wordt aangepast en er komt ook een integriteitscomité die aanbevelingen rond de materie zal doen.

Om de sector van sportweddenschappen te vrijwaren van excessen, versterken de Pro League en de Kansspelcommissie hun samenwerking in een nieuwe kaderovereenkomst. “Deze verfijnt de samenwerking tussen professionele voetbalclubs en de vergunde kansspeloperatoren en wijst de clubs op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving”, klinkt het in een persbericht. “Dit proactieve beleid kan een inspiratiebron zijn voor de andere profsporten in ons land.”

Een belangrijke pijler in de samenwerking blijft de bescherming van de gokkers. Daarom wordt een communicatie- en marketingstrategie uitgedokterd die inzet op sensibilisering en preventie. “Overmatig gokgedrag moet maximaal worden tegengegaan. Deelnemen aan kansspelen houdt namelijk risico’s in”, klinkt het. Daarom willen de Kansspelcommissie en de Pro League verder gaan dan wat vandaag wettelijk wordt opgelegd. Er zal in elke communicatie de nadruk worden gelegd op verantwoord gokken, maar ook telkens de hulplijn SOS Spelen zal worden meegegeven. Reclame voor weddenschappen op bepaalde fases van een wedstrijd zijn uit den boze.

Niet alleen de kansspeloperatoren nemen maatregelen met betrekking tot hun reclamestrategie. De Pro League werkte ook richtlijnen uit voor de marketing- en communicatieteams van de clubs. Daarnaast organiseert de vereniging voor profclubs het komende jaar opnieuw sensibiliseringsworkshops organiseren voor de Pro League-teams, met bijzondere aandacht voor de jongeren in de jeugdopleidingen. Preventie- en sensibiliseringsorganisaties zullen die workshops in goede banen leiden.

Tot slot zal er een onafhankelijk integriteitscomité opgericht worden, bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische en sportieve wereld. Dit comité moet waken over het beleid van de clubs en zal aanbevelingen formuleren die de integriteit moeten verankeren in de dagelijkse activiteiten en reglementen. (belga)