KOERSNIEUWS. Ex-wereldkampioen juniores wordt ploegmaat Rebellin, Evie Richards duikt opnieuw het veld in

Ze blijven komen, de wielernieuwtjes. Wij bundelen ze voor u.

Le Bon naar Cambodia Cycling Academy

Ex-wereldkampioen bij de juniores Johan Le Bon gaat aan de slag bij Cambodia Cycling Academy. De 30-jarige Fransman vindt er ook zijn coach terug, de 49-jarige Davide Rebellin. Het Cambodia Cycling Academy heeft zich recentelijk in Frankrijk gevestigd en wil een Europees programma afwerken.

Evi Richards debuteert in Antwerpen

Niet enkel Mathieu van der Poel, ook de Britse Evi Richards (23) zal in Antwerpen voor het eerst dit seizoen in het veld te zien zijn. Richards is een tweevoudig wereldkampioene bij de beloften.