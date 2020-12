Eupen - Zulte Waregem van aanstaande zondag uitgesteld na nieuwe uitbraak van corona bij Eupen

Eupen - Zulte Waregem van aanstaande zondag wordt uitgesteld na een nieuwe corona-uitbraak bij Eupen. Bij de club uit de Oostkantons werden zeven besmettingen vastgesteld waarna de club het uitstel aanvroeg. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd.

Net nu al de vorige uitgestelde wedstrijden waren ingehaald is het coronavirus toch opnieuw de Jupiler Pro League binnen geslopen. Vorig weekend moest Eupen tegen Beerschot al zijn vedette Adriano Correia (ex-Barça) missen na een positieve test. Begin deze week kregen ook andere spelers last van symptomen. De vrees voor een nieuwe uitbraak bleek gegrond: zeven spelers legden een positieve test af. Genoeg om uitstel te vragen aan de Pro League, die het uitstel vanochtend officieel bevestigde.

Tweede golf

Voor Eupen is het al de tweede grote corona-uitbraak. Eind oktober telde de club veertien positieve gevallen bij spelers, staf en personeel. Omdat er toen maar vijf spelers besmet waren kreeg de club geen uitstel voor hun wedstrijd op Genk.

Moeilijke puzzel

Ook voor de kalender is de tweede coronagolf bij Eupen een streep door de rekening. Sinds dinsdag waren alle vorige uitgestelde wedstrijden ingehaald en hadden we een ‘volledig’ klassement waarin elke club vijftien wedstrijden had gespeeld. Nu moet de kalendermanager weer gaan improviseren. Voor Nieuwjaar is er geen ruimte meer met volgende week midweekvoetbal en ook nog kerstvoetbal. Ook de winterstop is al ingekort door de problemen met de amateurclubs en de beker van België. Het belooft dus een moeilijke puzzel te worden.