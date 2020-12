Vaccin van Sanofi en GSK pas eind 2021 klaar

De ontwikkeling van het coronavaccin van farmabedrijven Sanofi en GSK laat op zich wachten. Het middel zal niet voor eind 2021 klaar zijn, laten beide bedrijven weten. De resultaten van de eerste klinische tests vallen tegen, en daarom is het testprogramma voorlopig stopgezet. Vooral bij ouderen valt de immuniteit tegen.

Door de vertraging zou het vaccin van het Franse Sanofi en het Britse GSK pas in het vierde kwartaal van 2021 op de markt komen in plaats van in het eerste kwartaal. Er werd gerekend op de productie van een miljard vaccins in 2021, maar dat aantal lijkt nu niet meer haalbaar.

Bij personen tussen 18 en 49 jaar levert het vaccin goede resultaten op, maar bij oudere patiënten blijkt de immuunrespons voorlopig onvoldoende. Er wordt nu in februari gestart met nieuwe testen met een verbeterd product.

Concurrenten als Moderna en Pfizer hebben zo ongeveer een jaar voorsprong met hun vaccins. Zij hebben al een aanvraag voor erkenning ingediend. De Europese Unie heeft met hen contracten gesloten, maar er is ook al een raamcontract gesloten met Sanofi en GSK over de levering van het vaccin.