Brandon Bernard is na 21 jaar op death row vannacht geëxecuteerd in een gevangenis in de Amerikaanse staat Indiana. De doodstraf werd uitgevoerd in opdracht van de federale regering, wat normaal niet gebeurt in de overgangsperiode tussen twee presidenten. Vertrekkend president Donald Trump wil voor de benoeming van zijn opvolger nog meer executies laten uitvoeren.

De 40-jarige Bernard werd in 1999 tot de doodstraf veroordeeld voor zijn rol bij de moord op Stacie en Todd Bagley. Hij was toen als tiener lid van de bende die de twee religieuzen ombracht. De schutter, Christopher Vialva, werd al in september geëxecuteerd.

Tot voor kort werd de doodstraf uitgesproken door een federale rechter niet meer uitgevoerd. Maar Trump brak na 17 jaar met die traditie. Sindsdien werden negen gevangenen alsnog geëxecuteerd, onder wie Bernard.

Trump zou nog voordat Biden hem opvolgt nog eens vier anderen willen laten executeren. Ook dat is tegen de gangbare gewoonten in. De voorbije 130 jaar koos de aftredende president ervoor om de beslissing over te laten aan zijn opvolger.