Een derde minder studentenjobs door coronacrisis

Een studentenjob op de drie is volgens de RSZ verdwenen in het tweede kwartaal van 2020. Vooral de horecasector is zwaar getroffen.

Dat schrijft Le Soir vrijdag. Uit de analyse van de RSZ van de statistieken van het tweede kwartaal van 2020, midden van de eerste coronagolf dus, blijkt dat het aantal werkgevers van studenten daalde tot 33.581 in die periode, tegenover 41.204 een jaar eerder.

Het aantal jobs verminderde van 376.923 tot 252.177, het aantal jobstudenten zelf van 313.524 tot 223.919. Dat zijn ongeveer 90.000 jobstudenten minder in vergelijking met een jaar eerder en zo’n 125.000 jobs.

Een studentenjob op de drie bestond dus niet langer. Het aantal gepresteerde uren daalde ook met een kwart. Het loon daalde van 245,6 tot 188,25 miljoen euro, wat uiteraard vooral dramatisch is voor studenten die hun studies moeten betalen via hun job.

In absolute aantallen zijn vooral de sectoren van de administratieve en ondersteunende diensten, en de horeca het zwaarst getroffen. In de land- en tuinbouw, gezondheid en sociale diensten, was er dan weer meer werk.