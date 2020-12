Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt onder drieduizend, besmettingscijfers stijgen in Vlaamse provincies

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag onder de drempel van de 3.000 gezakt, tot 2.939, wat geleden is van 20 oktober. Intussen zakt het weekgemiddelde verder, maar met slechts twee procent ten opzichte van een week eerder.

Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag komt steeds meer tot stilstand, met nog gemiddeld 188 opnames per dag in de voorbije 7 dagen. Dat komt neer op een minieme daling van -1 procent.

In totaal liggen er 657 patiënten op intensieve zorg. Dat is eveneens een daling van -1 procent. De ziekenhuiscijfers gaan zo de trend achterna van de daggemiddeldes van het aantal positieve coronatests. In de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, van 1 tot en met 7 december, daalden die nog slechts met 2 procent in het hele land.

In vier provincies zijn er zelfs stijgingen: in West-Vlaanderen (+18 procent), Vlaams-Brabant (+4,4 procent), Oost-Vlaanderen (+4,2 procent) en Antwerpen (+0,5 procent).

Het totale aantal positieve tests komt zo voor het eerst uit boven de 600.000, met 600.397 om exact te zijn. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt 8,6 procent.

De laatstbekende r-waarde dateert van 9 december en lag toen op 0,95. Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet.

Het daggemiddelde van het aantal overlijdens gedurende de jongste zeven dagen waarvoor de volledige cijfers beschikbaar zijn, daalde met 17 procent tot 98. Het totale aantal overlijdens dat wordt toegeschreven aan het coronavirus bedraagt nu 17.692.