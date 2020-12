Oppositieleider betwist verkiezingsresultaten Ghana

Foto: via REUTERS

John Mahama, de kandidaat van de oppositie bij de presidentsverkiezingen in Ghana, betwist dat hij de presidentsverkiezingen verloren heeft van aftredend president Nana Akufo-Addo. Die zou volgens de officiële resultaten herkozen zijn voor een tweede ambtstermijn. Ook betwist Mahama de resultaten van de parlementsverkiezingen. Dat zei hij donderdagavond aan de pers.

‘Het was duidelijk, de wettelijk uitgebrachte stemmen in overweging genomen, dat het Nationaal Democratische Congres (NDC) de presidents- en parlementsverkiezingen heeft gewonnen’, zei de voormalige president. ‘We zullen de frauduleuze resultaten van deze verkiezingen niet aanvaarden en we zullen alle legitieme maatregelen nemen om deze onrechtvaardigheid teniet te doen.’

De kiescommissie verklaarde woensdag dat het aftredende staatshoofd, de voorzitter van de Nieuwe Patriotische Partij (NPP), 51,6 procent van de stemmen behaalde. De oppositieleider van het NDC, John Mahama, behaalde 47,4 procent.

Militaire intimidatie

‘Er zijn veel maatregelen genomen om de verkiezingsresultaten te manipuleren, ten gunste van de aftredende president’, zei Mahama, 24 uur nadat de resultaten waren bekendgemaakt. Mahama spreekt van een grote militaire aanwezigheid tijdens de stembusslag om kiezers te ‘intimideren’ en de ‘resultaten om te buigen’.

De kiescommissie maakte nog geen definitieve resultaten bekend, enkel tijdelijke. Voor de parlementsverkiezingen zou de partij van Mahama 136 zetels op 275 behaald hebben, tegenover 137 voor de meerderheid van de president. Ook raakte één onafhankelijke verkozen. Maar Mahama zegt dat hij 140 zetels behaalde.