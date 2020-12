AA Gent gaat opnieuw roemloos onderuit en zorgt voor pijnlijk dieptepunt

Steeds als je denkt dat het niet erger kan, doet AA Gent er nog een schepje bovenop. Na de 4-1-nederlaag tegen Hoffenheim is het de allereerste Belgische club die erin is geslaagd om de groepsfase van de Europa League met een nul op achttien te beëindigen. Niet dat we dat negatieve record op het conto van Hein Vanhaezebrouck kunnen schrijven. De nieuwe coach gebruikte de wedstrijd van donderdag vooral om het een en ander uit te proberen.

Een stickertje op de borst met daarop de initialen HV. Het leek wel of Hein Vanhaezebrouck droeg tegen Hoffenheim een oude jas van Wim De Decker. Best een grappig zicht, maar anderzijds ook tekenend voor één van de grote problemen van Vanhaezebrouck bij AA Gent: hij moet het met hetzelfde materiaal als zijn voorganger(s) doen.

Zelf verkondigde hij afgelopen weekend nog dat Gent meer kwaliteit heeft dan veel mensen denken. En gelijk heeft hij. Potentieel hebben de Buffalo’s een meer dan behoorlijke ploeg. Een basisploeg wel te verstaan, want al wat daarna komt, is toch allemaal een paar niveaus minder.

Wilde hij dat tegen Hoffenheim nog eens duidelijk maken? Of gunde hij enkele jongens een laatste kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau? Feit is dat Vanhaezebrouck donderdagavond liefst zeven nieuwe spelers in de ploeg dropte. Van de elf die startten tegen Oostende bleven alleen Bukari, Owusu, Mohammadi en Ngadeu over.

Die laatste kreeg achterin het gezelschap van de heren Arslanagic, Plastun en Roef. Na amper 26 minuten voetballen had de Gentse goalie zich al twee keer moeten omdraaien. De 1-0 kwam er na een hoekschop – na een goeie redding van Roef – die Beier binnenkopte zonder het zelf goed en wel te beseffen.

De 2-0 van Skov was dan weer het resultaat van een knappe assist van middenvelder Geiger, een ploegmaats van Niklas Dorsch bij de Duitse U21. Een goeie.

Slechtste prestatie

Veel uitgespeelde kansen gaf Gent in de eerste helft niet weg tegen Hoffenheim. Iets waaraan Vanhaezebrouck zich moet optrekken. De coach van de Buffalo’s herhaalde deze week al enkele keren dat het aanpakken van de wankele defensie bovenaan zijn to-dolijstje staat. ‘De automatismen in balbezit, die zullen nog iets langer moeten wachten’, aldus HVH.

Maar hoe Gent amper iets creëerde en een resem kansen weggaf door fouten achteraan moet ook Vanhaezebrouck pijn aan de ogen hebben gedaan. Twee keer trapten de Buffalo’s voor rust binnen het kader. Bukari, in de eerste helft wel de meest bedrijvige bezoeker, toonde dat hij nog altijd geen spits is. Kleindienst liet dan weer zien nog altijd geen scorende spits te zijn. Nadat de bal was blijven hangen na een corner van Dorsch mikte de Duitser het leer richting cornervlag.

Zelfde beeld na rust. Vanhaezebrouck ging verder met experimenteren. Nurio, zondag tegen Oostende nog mee in de driemansdefensie, kwam in de ploeg voor Mohammadi en mocht nog eens laten zien wat hij kan op de flank.

En Hoffenheim? Dat ging gewoon verder met scoren. Beier, de man van de openingstreffer, liet zien dat hij naast frommelgoals ook mooie doelpunten kan maken. De amper 18-jarige Duitser verschalkte Roef met een heerlijke knal van aan de rand van de zestien.

Tot overmaat van ramp zag Vanhaezebrouck tien minuten ver in de tweede helft ook Owusu nog eens uitvallen met een blessure. Vadis kwam in zijn plaats, terwijl Yaremchuk en Kums Bukari en Dorsch kwamen vervangen.

De match zelf kreeg steeds meer van een oefenwedstrijd en kabbelde naar zijn einde. Kramaric en Nurio zorgde achtereenvolgens nog voor de 4-0 en de 4-1, dezelfde uitslag als in de heenwedstrijd.

Nul op achttien. De slechtste prestatie ooit van een Belgische club in de Europa League. Er is één troost voor AA Gent: het kan nu echt alleen maar beter gaan.