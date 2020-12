Antwerp gaat als tweede door na nederlaag tegen Tottenham

Antwerp heeft niet opnieuw kunnen stunten tegen Tottenham. De Great Old verloor in Londen met 2-0 van de Spurs, die meteen als groepswinnaar doorstoten na de 1/16de finales. Antwerp gaat als nummer twee met 12 punten de trommel in voor de loting van maandag.

Van pot vier naar poulewinst. Het klonk mooi en het had gekund, maar Tottenham was uiteindelijk te sterk. Ach, ook met de tweede plaats mag Antwerp trots zijn. Het kijkt al uit naar de loting, maar zeker ook naar zondag, naar de topper tegen Club Brugge.

Je bent vóór of tegen Mourinho, zo zegt men meestal. Luciano D’Onofrio is sowieso vóór – de sportieve baas van Antwerp aaide zijn Portugese poulain voor de aftrap nog eens over de bol. Maar sorry, wij waren gisteren tégen. Alderweireld zat alweer op de bank, net als in de heenmatch. Naast hem: Son en Kane – het strafste spitsenduo ter wereld, al goed voor 27 goals dit seizoen. Pff. Weg prestige.

We hadden het natuurlijk wel verwacht. Tottenham leidt in de Premier League en staat voor een pittig tweeluik op Crystal Palace en Liverpool. En het was toch al geplaatst. Om dezelfde reden – en met het oog op Club Brugge – liet ook Leko wat titularissen aan de kant: Mbokani, Miyoshi, Juklerod kregen en rust en helaas ook De Laet. ‘Als je dit stadion binnenstapt, wil je gewoon aan de match beginnen’, had de meest Engelse der Antwerp-spelers – hij kwam over de plas voor tien (!) verschillende clubs uit – nochtans gezegd.

De B-boys

Maar ook met een B-team ging de Great Old vol voor groepswinst in het schitterende Tottenham Hotspur Stadium. B-team is trouwens niet denigrerend bedoeld, we noemen het vooral zo vanwege de allitererende achternamen. Kregen hun kans: Buta, Batubinsika, Benavente, Benson en… Beiranvand. Eindelijk Beiranvand. De scheldpartijen van de ongeduldige Iraanse fans konden eindelijk stoppen: hun nationale held debuteerde in doel. Al was het wel effe wennen. Hij kraakte zijn eerste uittrap en kon zijn eerste hoge bal niet plukken. Op de daaropvolgende corner kopte Bale de eerste kans naast.

Beiranvand verzorgde zoals verwacht wel het spektakel met zijn waanzinnige uitworpen. ‘Hij gooit ballen over zeventig meter’, vertelde Marc Wilmots – ex-bondscoach van Iran – ons al eens. Het scheelde gisteren al niet veel. Hij herpakte zich ook prima en hield Lo Celso en Vinicius voor rust met goeie saves van de 1-0. Maar vergis u niet: Antwerp was in het spel de evenknie van Spurs. Het stond met veel vertrouwen te voetballen. Hield de bal goed in de ploeg. En probeerde het voornamelijk over rechts – op links werd Lukaku, die in de basis debuteerde, te weinig betrokken. En zo verscheen na een heel knappe combinatie tussen Buta en Haroun plots Benavente voor doel. Door een slechte controle moest hij echter te ver uitwijken en zag hij zijn schot via een Engels been in het zijnet verdwijnen.

Maar 0-0 aan de rust: prima toch? Antwerp was zo op weg om als enige pot 4-ploeg poulewinnaar te worden, een (op papier) gunstigere loting te bekomen en nog eens 500.000 extra op te strijken.

Geen rood, wel goal

Mourinho meende dat hij na 45 minuten al moest ingrijpen en bracht er met Bergwijn een nieuwe winger op. Hij wilde echt wel winnen, want toen Beiranvand te lang talmde om het spel te hervatten, ging hij het meteen aanklagen bij de vierde man. Ook Leko koos voor een verse kracht. Refaelov bleef binnen, in de hoop dat hij zondag tegen zijn ex-club nog eens kan ontploffen. Ampomah mocht hem aflossen.

Na tien minuten in de tweede helft moesten de Belgische bezoekers blij zijn dat er niet nóg eentje naar de kant moest. Seck had Lucas al eens gehinderd en daarvoor geel gekregen, en deed dat nog eens over. Dit keer bleef hij bespaard van een kaart – die ging naar een sakkerende Spurs-assistent – maar opgelucht ademhalen, kon hij niet helemaal. Vanaf dertig meter of niet, Bale vuurde de vrijschop op Beiranvand af, die nog net bij de bal kon maar die tegen de paal tikte. Vinicius was goed gevolgd en prikte de rebound binnen.

1-0, en dan kwamen Kane en Son er alsnog op… Son zag zijn schot gered door Beiranvand, Kane kopte een prima kans naast. Bij Antwerp was het stilaan op en de tweede tegengoal was onvermijdelijk. Na balverlies op het middenveld zette Kane – dit seizoen een echte assistkoning – Lo Celso voor doel en die werkte koeltjes af. De tweeduizend aanwezige supporters sprongen recht en The Speciale One schreeuwde het uit. Match gespeeld. Groepsfase afgelopen.

Het werd uiteindelijk de tweede plaats voor Leko en de zijnen. Ze mogen trots zijn. Ze hadden misschien graag revanche genomen voor de nederlaag van hun voorgangers in Wembley, 27 jaar geleden. Maar wie weet kan dat later alsnog. Er wacht wellicht een sterke tegenstander in de 1/16de finales, maar wie zegt dat ze niet doorstoten en nadien nóg eens tegen Tottenham moeten?