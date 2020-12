Roeier Tim Brys wil toch nog doorgaan tot Olympische Spelen in Parijs, maar dan bij de zwaargewichten

Tim Brys heeft toch nog ambities om op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te roeien, maar dan bij de zwaargewichten. Volgend jaar doet hij op de Olympische Spelen in Tokio met Niels Van Zandweghe een gooi naar eremetaal in de lichte dubbeltwee. Eerder deze week gaf de 28-jarige roeier te kennen dat hij daarna wellicht een punt achter zijn carrière zal zetten, omdat hij de categorie ontgroeid zal zijn.

“Maar als er zich een serieus project aandient, wil hij nog wel doorgaan in de zwaardere klasse”, vertelde zijn trainer Frans Claes donderdag. “Het is zeker een optie, maar enkel en alleen als er met ambitie naar de Spelen in Parijs toegewerkt kan worden, wil Tim die beslissing nemen.”

“Al twaalf jaar moet ik ondanks mijn 1m90 onder de 72,5 kilogram blijven. Dat vraagt veel opofferingen en na de Spelen is het wel genoeg geweest”, vertelde Brys woensdag in een interview met het Nieuwsblad. “Dat betekent niet dat ik overal mee wil stoppen. Integendeel, ik wil nog wel een nieuwe uitdaging aangaan. Met Tristan Vandenbussche, vicewereldkampioen bij de junioren, Ward Lemmelijn, Europees kampioen ergoroeien, en het duo Ruben Claeys/Pierre De Loof zijn er veel opties voor Parijs 2024. Maar daar wil ik nu nog niet aan denken, mijn focus ligt op Tokio.”