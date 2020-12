EUROPA LEAGUE. Drama voor AZ: Nederlanders uitgeschakeld, Januzaj pakt in extremis een punt in Napels

AZ is er bij HNK Rijeka niet in geslaagd zich te plaatsen voor de zestiende finales van de Europa League. De Alkmaarders leden in Kroatië een onnodige nederlaag (2-1).

Voorafgaand wist de ploeg uit Alkmaar dat het zich met een zege op het al uitgeschakelde Rijeka op eigen kracht zou plaatsen voor de volgende ronde. Bij een gelijkspel in de return was AZ afhankelijk van het resultaat tussen groepswinnaar Napoli en Real Sociedad.

Tegen de verhoudingen in kwamen de Kroaten na rust op voorsprong via Luka Menalo. Lang had AZ niet nodig om van de schrik te bekomen. Owen Wijndal knalde van ruim twintig meter zijn eerste Europese doelpunt binnen. Bevrijdend werkte die treffer allerminst voor AZ, dat de grip op de wedstrijd daarna verloor. Tien minuten voor tijd werd een overtreding van Jesper Karlsson zwaar bestraft met een directe rode kaart, en ging AZ in de slotfase uiteindelijk onderuit door een treffer van Ivan Tomecak (ex-KV Mechelen en Club Brugge) in blessuretijd.

Uiteindelijk had Sociedad het doelpunt van Willian José in minuut 92 niet nodig om door te stoten naar de 1/16de finales. Dat doet het wel als nummer twee want een goeie Adnan Januzaj en zijn ploegmaats konden niet winnen tegen Napoli, waar Piotr Zielinksi scoorde. Dries Mertens, die als zwervende spits speelde voor Napoli, stond in de basis en werd in de 70e minuut gewisseld.

Eindstand Groep F:

1. Napoli - 11

2. Sociedad - 9

3. AZ - 9

4. Rijeka - 4

Overige uitslagen:

CSKA Sofia - AS Roma 3-1

Young Boys - Cluj 2-1

Eindstand: 1. Roma (13), 2. Young Boys (10), 3. Cluj (5), 4. CSKA Sofia (5)

Dundalk - Arsenal 2-4

Rapid Wien - Molde 2-2

Eindstand: 1. Arsenal (18), 2. Molde (10), 3. Rapid Wien (7), 4. Dundalk (0)

Als je middenvelders dat kunnen, hoeven je spitsen natuurlijk niet te scoren... ??? pic.twitter.com/22KKOBcjvY — Play Sports (@playsports) December 10, 2020

Leverkusen - Slavia Praag 4-0

Hapoel Beer-Sheva - Nice 1-0

Eindstand: 1. Leverkusen (15), 2. Slavia Praag (12), 3. Hapoel Beer-Sheva (6), 4. Nice (3)

PSV - Omonia 4-0

PAOK - Granada 0-0

Eindstand: 1. PSV (12), 2. Granada (11), 3. PAOK (6), 4. Omonia (4)