Standard verlaat Europees toneel met eervol gelijkspel tegen Benfica

Standard heeft zijn Europese campagne waardig afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen het grote Benfica. De Rouches hadden zelfs kunnen winnen, ware het niet dat de bezoekers een ingebeelde strafschop cadeau kregen.

In de veredelde oefenmatch tegen Benfica experimenteerde Philippe Montanier, niet zozeer met de elf namen die hij koos, wel met zijn veldbezetting. Cimirot werd als centrale verdediger, tussen Bokadi en Laifis in, geposteerd. Jans kreeg opnieuw zijn kans als rechtsachter en voorin mochten vrijbuiters Michel-Ange Balikwisha en Tapsoba zich uitleven.

De ingrepen van de Luikse T1 kenden wisselend succes. Benfica was in de openingsfase oppermachtig, net zoals het dat in de heenmatch in Lissabon was. Na tien minuten had de ploeg van Jan Vertonghen al drie open kansen bij elkaar gevoetbald, maar Waldschmidt, Taarabt en Everton lieten ze onbenut.

Wat Benfica niet kon uit die drie kansen deed Standard wel. Cimirot ging hoog meeschuiven en combineerde met Jans. De Luxemburgse back zette goed voor en Raskin kopte als een volleerde spits de 1-0 voorbij Helton Leite.

Lang hield de voorsprong van Standard niet stand. Drie minuten na de openingstreffer infiltreerde Taarabt tot diep in de zestien en legde hij breed op het hoofd van Everton, die raak kopte. Alles te herdoen voor Standard.

Kat en muis

Het werd voor rust een spelletje kat en muis. Benfica, dat nochtans niet in zijn sterkste formatie was aangetreden, overtroefde de Rouches in alles - techniek, snelheid, pressing, beweging - en speelde op een niveau dat Sclessin dit seizoen nog niet zag. Maar ook werd duidelijk waarom de ploeg niet op kop staat in Portugal. Een: het miste veel kansen. Nunez heeft alles om een geweldige spits te worden, alleen moet het killerinstinct nog aangewakkerd worden. Hij zou nog wel wat kansen om zeep helpen op Sclessin. En twee: het slikt te makkelijk goals. Een item dat al weken de Portugese sportpers domineert.

Maar het moet gezegd dat Standard zich na rust herpakte en kranig weerde, met Raskin als absolute uitblinker. De goede start van de tweede helft resulteerde in een nieuwe voorsprong. Tapsoba kreeg bijzonder veel tijd en trapte de bal via Vertonghen voorbij Helton Leite.

Strafschop die er geen was

Opnieuw maakte Benfica, dat nog streed voor de groepswinst, meteen jacht op de gelijkmaker. Nunez knalde al snel op de paal en een paar minuten later ging de bal op de stip na een overtreding die er geen was. Eigenlijk liep Ferreira tegen Laifis aan, maar de Wit-Russische ref zag er een overtreding in. In de Europa League is er geen VAR, dus mocht Pizzi aanleggen. De invaller huppelde en scoorde: 2-2.

Vlak voor tijd knalde diezelfde Pizzi de 2-3 nog tegen de lat. Standard hield stand en sloot een teleurstellende Europa League-campagne toch nog waardig af. De Luikenaars deden zo vertrouwen op voor de match van zondag op AA Gent en sprokkelden onverhoopt verdiende puntjes voor de coëfficiënt. Altijd welkom.