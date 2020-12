Johnson zegt dat ‘kans groot is’ dat er geen Brexit-akkoord komt

De Britse premier Boris Johnson zegt dat het ‘nu tijd is’ voor bedrijven en burgers om zich ‘voor te bereiden’ op een mislukking van de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De gesprekken gaan evenwel door.

Johnson is sinds woensdag in Brussel voor gesprekken over de toekomstige bilaterale handelsrelaties. Dat akkoord moet al op 1 januari ingaan, wanneer het Verenigd Koninkrijk na de Europese Unie ook de Europese interne markt en de douane-unie zal verlaten hebben. Maar de gesprekken gaan niet de goede kant op.

Johnson zei nog dat de gesprekken niet de goede kant op gaan. ‘Er is nu een grote kans dat we een oplossing zullen hebben die eerder zal lijken op de relatie die de Europese Unie met Australië heeft dan op de relatie met Canada’, klonk het nog. De Europese Unie heeft geen vrijhandelsakkoord met Australië, met Canada wel.

Na weken van onderhandelen blijven er grote problemen, over de regels voor de visserij, eerlijke concurrentie en de controle daarop.