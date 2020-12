Groen over VRT: ‘Meer en beter doen met minder geld is onmogelijk’

De eerste reacties op de nieuwe VRT-beheersovereenkomst stromen binnen. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman hekelt het ‘wantrouwen’ tegenover de VRT in de overeenkomst. De vijf Vlaamse private mediaspelers merken in een gezamenlijk persbericht op dat de VRT ‘sectorversterkend’ zal optreden. ‘We reiken de hand naar de VRT om die belofte na te komen.’

‘De besparingen door de Vlaamse Regering worden onverminderd doorgezet’, zegt Meuleman, als reactie op de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering. ‘Alles samen moet er tegen 2025 maar liefst 25 miljoen euro bespaard worden. Daartegenover staat dat de VRT de digitale omslag moet maken en moet innoveren. De VRT moet jongeren bereiken, vrouwensport promoten, inzetten op diversiteit maar ook de Vlaamse identiteit promoten. De VRT moet veel meer, maar met een pak minder middelen.’

Volgens Meuleman straalt de overeenkomst bovendien wantrouwen en inmenging uit. ‘Dat er na de vernietigende audits controle komt op de uitgaven is evident. Maar die slinger moet ook niet doorslaan. Er moeten meerdere opinies over een topic passeren op de VRT-kanalen. Dit lees ik als een motie van wantrouwen. Tien keer per jaar, los van nieuws of duidingsprogramma’s, aandacht hebben voor herdenkingsmomenten over de Vlaamse identiteit of de strakke controle op onpartijdigheid gaan ook te ver.’

Hetzelfde geluid valt te horen bij SP.A. ‘De focus op neutraliteit van de publieke omroep baart mij zorgen’, zegt Vlaams parlementslid Katia Segers. ‘Hier spreekt een wantrouwen uit ten opzichte van de uitstekende redactie van de VRT.’

De vijf ceo’s van de private mediaspelers in België benadrukken in een gezamenlijke persbericht vooral de sectorversterkende rol die de openbare omroep moet spelen. ‘VRT krijgt in deze beheersovereenkomst zeer duidelijk de opdracht om het lokale media-ecosysteem sterk te houden’, klinkt het. ‘Dit betekent onzes inziens zo veel mogelijk samenwerken met andere marktspelers, de markt zo weinig mogelijk verstoren en waar mogelijk versterken. Dat is een positief signaal, en lijkt ons ook de enige juiste houding in deze voor de hele mediasector zeer uitdagende tijden.’ Tegelijk is er bezorgdheid over de grote ruimte die de VRT volgens de private spelers krijgt voor de uitwerking van een digitaal aanbod en het binnenhalen van reclame-inkomsten.