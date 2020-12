Atlete Eline Berings baalt als een stekker na nieuw geschuif met WK indoor: “Het wordt ontmoedigend”

World Athletics maakte donderdag bekend dat het WK indooratletiek in Nanjing, voorzien in maart, wordt uitgesteld naar 2023. Het is al het vijfde grote atletiekkampioenschap dat uitgesteld of geannuleerd wordt als gevolg van de coronapandemie. “Het wordt ontmoedigend als de dingen maar blijven afgelast worden”, zegt Eline Berings.

Als voormalige Europese kampioene op de 60 meter horden geldt Berings als een specialiste van het indoorwerk. Ze had van het WK in China dan ook een doel gemaakt. “Het was al even stil rond Nanjing en een mondiaal event is op dit moment gewoon niet haalbaar, dus een grote verrassing is het niet voor mij”, zegt de Gentse. “Maar het wordt wordt wel een beetje ontmoedigend als de dingen maar blijven afgelast worden.”

Het EK indoor in het Poolse Torun gaat van 5 tot 7 maart voorlopig wel gewoon door. “Het zou veel erger worden als ook dat sneuvelt”, zegt Berings. “Nu staat het indoorseizoen nog gewoon op de planning en kan ik dat opbouwen rond het EK. Los daarvan hoop ik gewoon dat de professionele sport stilaan weer op gang komt, want het is ons beroep en we werken daar elke dag voor.”

Foto: Photo News

Niet alleen als atlete, maar ook als sportpsychologe denkt Berings na over het omgaan met belangrijke wedstrijden die sneuvelen.

“Je moet de frustratie eerst ruimte geven en erover praten met anderen”, klinkt het. “Daarnaast is het in deze periode belangrijk om niet te ver vooruit te kijken. Je moet niet te veel met kampioenschappen bezig zijn, en wel met elke training zo goed mogelijk afwerken en in de best mogelijke vorm geraken. Op een bepaald moment zullen er wel weer wedstrijden komen. Positief blijven en focussen op wat wel kan en mag is de boodschap. Maar ik begrijp dat het niet zo evident is en stel vast dat iedereen het moeilijk begint te krijgen.”