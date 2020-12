David Beasley, de baas van het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) van de Verenigde Naties heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Hij nam zijn prijs donderdag op coronaproof wijze in ontvangst en dus vanop afstand. In een korte toespraak zij hij dat hij zich zorgen maakt over een pandemie van de honger, die zo mogelijk nog veel dodelijker zal zijn dan de coronapandemie.