Taylor Swift komt nu al met opvolger voor ‘Folklore’

Vrijdag verschijnt het negende album van Taylor Swift. De Amerikaanse popartieste noemt ‘Evermore’ de zusterplaat van ‘Folklore’, het lockdownalbum dat ze eerder dit jaar maakte. ‘We wisten niet van ophouden’, schrijft Taylor Swift in de aankondiging.

Verrassing: 2020 kent niet één, maar twee nieuwe albums van Taylor Swift. Met ‘Evermore’ breit de popster een vervolg aan ‘Folklore’, het ingetogen lockdownalbum waarmee ze aan het begin van de zomer lovende recensies scoorde. Zelf noemt Swift het in de aankondigende Facebookpost een ‘zusterplaat’ en dat is ook af te lezen aan de vijftien nummers op de tracklist: voor de productie sloeg ze opnieuw de handen in elkaar met Aaron Dessner van The National en vaste rechterhand Jack Antonoff. Ook Bon Iver maakt, na successingle ‘Exile’, opnieuw zijn opwachting in een nieuw nummer. The National zelf duikt dan weer op in ‘Coney Island’. Op ‘No body, no crime’ zal Haim te horen zijn.

De snelle opvolging van albums is nieuw voor Taylor Swift, die voor ‘Folklore’ telkens twee jaar tussen nieuwe muziek plande. ‘Ik behandelde mijn platen altijd als aparte tijdperken’, zegt ze. ‘Folklore voelde anders’, legt ze uit. ‘Ik hield ervan om me te verliezen in ingebeelde en minder ingebeelde verhalen. En ik hield ervan hoe jullie mijn droomlandschappen, drama’s en epische verhalen van verloren en gevonden liefde in jullie leven verwelkomden. Dus ik bleef schrijven.’

Zondag 13 december viert Taylor Swift bovendien haar 31ste verjaardag. ‘Mijn geluksnummer, maar dan omgekeerd’, zegt ze. De zangeres beschouwt ‘Evermore’ dan ook als een verjaardagscadeau aan haar fans. Ze draagt het album ook op aan iedereen die dit jaar geliefden zullen missen tijdens de feestdagen.

Hoe die nieuwe creatieve vrijheid uitdraait, is vanaf middernacht (ET) te horen, omgerekend: zes uur ’s ochtends in België. Voorganger ‘Folklore’ werd genomineerd voor de Grammy’s in de categorie ‘album van het jaar’. De zangeres kondigde eerder ook al aan haar oude albums opnieuw op te nemen in een aanslepend conflict over het eigenaarschap van haar masters.