Student vindt hulpmiddel uit: ‘Werkwoordenwiel om nooit meer dt-fouten te maken’

Yannick Vercauteren, een Lokerse student secundair onderwijs aan hogeschool Odisee in Sint-Niklaas, vond voor zijn bachelorproef het ultieme hulpmiddel om geen dt-fouten meer te maken: het werkwoordenwiel.

Niet alleen leerlingen hebben het moeilijk met werkwoordspelling, ook heel wat volwassenen zijn onzeker over hun vervoegingen. Yannick Vercauteren vroeg zich in zijn bachelorproef af wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn en ontwikkelde een werkwoordenwiel waardoor dt-fouten tot het verleden zullen horen.

‘Ik ben in mijn eindwerk eerst op zoek gegaan naar de oorzaak van werkwoordfouten’, vertelt Vercauteren. ‘Waarom twijfelen we zo vaak over ‘het gebeurt’? Waarom hebben we de neiging om dat met een d te schrijven in plaats van een t? Het antwoord op die vraag is vrij eenvoudig: de vorm ‘gebeurd’ komt vaker voor. Daardoor schrijven we sneller de vaak voorkomende vormen in de foute context. Het wordt nog moeilijker wanneer er tussen ons onderwerp en ons vervoegd werkwoord nog een heleboel andere woorden staan. Naast de werkwoordspelling is het dus ook belangrijk om de structuur van je zin te begrijpen om correct te kunnen vervoegen.’

Draaien aan een wiel

Yannick zocht een praktische tool die leerlingen kan helpen bij het vervoegen van werkwoorden. Hij wilde iets vinden dat alle schema's vervangt, iets praktisch, visueels, iets met vormen en kleuren dat bijblijft en het vervoegen van werkwoorden leuker en interessanter maakt. Zo ontwikkelde hij een prototype van een werkwoordenwiel. Hogeschool Odisee nam de productie op zich, in de kleuren en de huisstijl van de hogeschool. (lees verder onder de foto)

Het werkwoordenwiel. Foto: if

Leerlingen starten in het midden van het werkwoordenwiel met de vraag of het werkwoord dat moet worden vervoegd een persoonsvorm is. Ze volgen telkens de bijpassende kleur. De gekleurde vormen moeten overeenkomen voor de juiste oplossing. De focus ligt op werkwoorden die in de persoonsvorm zijn.

Intussen testte hij het werkwoordenwiel uit in een derde middelbaar en in een eerste middelbaar. Zowel leerlingen als leerkrachten waren heel enthousiast over het concept. De leerlingen vonden het leuker om mee te werken dan met een schema en de leerkrachten vroegen allemaal of ze enkele exemplaren konden krijgen.