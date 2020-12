Belg voorstander van groene relance

De coronacrisis is de grootste bezorgdheid van de Belgen (51 procent), voor de levensduurte (48 procent) en het milieu (44 procent). Criminaliteit (41 procent) en armoede/ongelijkheid (41 procent) komen daarna. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Ipsos bij duizend Belgen, in opdracht van de Franse energiegroep EDF. Daarmee ziet de top drie er helemaal anders uit dan een jaar geleden, toen de belastingen nog op kop stonden, voor immigratie en milieu.

De afvalproblematiek ligt de Belgen het meest na aan het hart, voor de klimaatopwarming, waarvan het belang wel fors stijgt. Nog altijd een derde van de bevolking is er niet van overtuigd dat de klimaatopwarming wordt veroorzaakt door menselijke activiteit. Zeven op de tien Belgen zeggen wel dat ze de effecten van de klimaatopwarming al aan den lijve hebben ondervonden.

Opvallend is dat nog meer Belgen dan vorig jaar economische groei willen opgeven in ruil voor milieumaatregelen en dat ondanks de economische crisis die het coronavirus heeft veroorzaakt. 46 procent geeft de prioriteit aan het milieu, 30 procent aan de economie. De Belgen pleiten dus voor een groenere economie, maar ze verwachten wel dat de prioriteit de komende maanden in de praktijk wel degelijk zal liggen bij de economie.

Om de klimaatopwarming aan te pakken kijken de Belgen vooral naar de overheid, maar slechts drie op de tien hebben ook echt gemerkt dat de overheden actie ondernamen. De ruimte die overheden krijgen om bijkomende maatregelen te nemen, is ook beperkt. Taksen, stadstollen of beperkingen van de toegang tot steden voor elektrische wagens vallen niet in de smaak. Alleen voor een belasting op vliegtuigtickets is er een meerderheid (59 procent). Meer hernieuwbare energie ontwikkelen is voor de Belg de eerste oplossing om de klimaatverandering aan te pakken.

‘De Belg pleit duidelijk voor een groene heropstart van de economie’, besluit Grégoire, CEO van Luminus (EDF). ‘De coronacrisis heeft de klimaatcrisis niet in het vergeethoekje geduwd.