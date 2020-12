Reacties overlijden Rossi. UEFA kondigt moment van stilte aan, bondsvoorzitter eert spits die land deed huilen van geluk

Voor alle Europa League-wedstrijden van donderdagavond zal er een moment van stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Paolo Rossi, die op 64-jarige leeftijd is overleden. Dat heeft de UEFA meegedeeld. Ook de Italiaanse voetbalbond is in rouw.

Ook de Italiaanse voetbalbond rouwt om voetbalicoon Paolo Rossi, wereldkampioen en WK-topschutter in 1982. Op het hoofdkwartier van de FIGC en op het nationale trainingscentrum hangen de vlaggen halfstok. Rossi wordt in eeb persbericht van de bond omschreven als “een echte legende van het Italiaanse voetbal, die in de zomer van 1982 een heel land deed huilen van geluk”.

“Het verdwijnen van Pablito zorgt opnieuw voor een diepe pijn, een moeilijk te genezen wonde in het hart van alle supporters”, verklaart bondsvoorzitter Gabriele Gravina. “We verliezen een vriend en een icoon van ons voetbal. Hij leidde het nationale team in 1982 met zijn doelpunten naar de wereldtitel. Hij nam een heel land bij de hand en dat leidde tot vreugde in de straten. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de Azzurri en hij heeft met zijn manier van spelen veel aanvallers geïnspireerd.”

Gans Italië reageerde geëmotioneerd op het onverwachte overlijden van Rossi. Zijn ex-clubs Juventus, Milan en Verona eerden hem op hun sociale media, ook ex-spelers Pirlo en Baresi roemden Rossi als de man die hen voor het voetbal deed kiezen.

Rimarrai per sempre il nostro eroe. Ciao Pablito ?? pic.twitter.com/I22PsY0pxB — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) December 10, 2020

Rest in peace, Paolo.?? — UEFA (@UEFA) December 10, 2020

Grande tristezza!! hai realizzato il sogno di tutti gli italiani e sarai sempre nei nostri cuori, le leggende non muoiono mai. Ciao Paolo RIP pic.twitter.com/2hbDXRowq2 — Franco Baresi (@FBaresi) December 10, 2020

Ti abbiamo ammirato in maglia azzurra, ti abbiamo abbracciato in maglia rossonera, il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso, ciao Pablito pic.twitter.com/QFcbd9wP9t — AC Milan (@acmilan) December 10, 2020

UNA CARRIERA MUNDIAL, IL LIETO FINE CON NOI



Con la nostra maglia, l’ultima stagione, nell’annata 1986/87, e l’ultimo gol in Serie A contro l’Udinese. L’unico calciatore che ha militato nel Verona ad aver vinto il Pallone d’Oro. Ciao Pablito, Verona non ti dimenticherà mai!



?? pic.twitter.com/wtg87JOGPI — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 10, 2020

(belga)