Provincie Antwerpen verbiedt Nieuwjaarszingen en Driekoningen, extra politiepatrouilles in West-Vlaanderen

De provinciegouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft samen met de Antwerpse burgemeesters beslist om het zingen van deur tot deur voor nieuwjaar en Driekoningen te verbieden. ‘We moeten ervoor zorgen dat er geen samenscholingen ontstaan. Onze politiezones zullen daarop strikt controleren’, zei Berx aan Radio 2 Antwerpen.

‘Het is niet de bedoeling dat je mensen een goede gezondheid gaat wensen en tegelijkertijd het risico loopt om iemand te besmetten. Vandaar het verbod om te gaan zingen, tekeningen in de bussen te steken of samen op straat te komen voor nieuwjaar of Driekoningen’, zei provinciegouverneur Cathy Berx na overleg met de Antwerpse burgemeesters. Berx laat weten dat de politiezones in de provincie strikt op deze maatregelen zullen controleren.

In heel wat gemeenten is het een traditie dat kinderen op 31 december en met Driekoningen van deur tot deur gaan, in ruil voor een centje of snoep. Maar dat houdt te veel risico’s in door het coronavirus, vindt Berx. Ook andere gemeenten hadden al op eigen initiatief beslist op het nieuwjaarszingen af te gelasten, onder andere de burgemeester van Herenthout.

Extra politiepatrouilles

Ook de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, besliste donderdag na overleg met de West-Vlaamse korpschefs over strengere maatregelen. West-Vlaanderen zal tijdens de eindejaarsfeesten extra politiepatrouilles zetten. Korpsen die beschikken over drones, zullen die ook inzetten. Verder vraagt de gouverneur aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie een duidelijk kader omtrent controles door politie op privésamenkomsten.

De gouverneur riep de West-Vlaamse politiekorpsen ook op om een nultolerantie te hanteren. ‘Wie de regels overtreedt, krijgt een boete. Waarschuwingen zijn niet meer aan de orde’, aldus Decaluwé. De extra patrouilles zullen vooral gericht zijn op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag.

De focus van de controles zal liggen op samenscholingen en het naleven van de avondklok. Al vraagt de gouverneur meer duidelijkheid aan de bevoegde ministers omtrent de controle van privésamenkomsten. ‘Als we ons niet aan de regels houden, zitten we binnen de kortste keren met een nieuwe verstrenging’, aldus Decaluwé.