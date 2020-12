Auto gevandaliseerd en berichten over ongeneeslijke ziekte: morele schadevergoeding voor Julie Van den Steen

Vorig jaar werd de auto van tv-gezicht Julie Van den Steen gevandaliseerd en werden er ook berichten naar verschillende nieuwsredacties gestuurd dat ze zou sterven door een ongeneeslijke ziekte. Beide daders werden donderdag veroordeeld door de rechtbank van Gent, maar kregen de gunst van de opschorting. Wel moeten ze een morele schadevergoeding betalen.

De vernieling van de wagen en de mails bleken volledig los van elkaar te staan. De mails werden gestuurd door een studente die uitgebreid spijt had betuigd. De auto werd vernield door een man die zich had afgereageerd op de wagen van de tv-figuur nadat verschillende keren op zijn privéparking werd geparkeerd.

Zowel de studente als de man kreeg de gunst van de opschorting. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn maar dat ze geen straf krijgen als ze geen nieuwe feiten meer plegen. De studente moet Van den Steen 1.200 euro morele schadevergoeding betalen, en de man moet haar 750 euro morele schadevergoeding. Van den Steen kreeg ook een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro.

Van den Steen sprak in een interview met Humo over de feiten. ‘Nog geen week nadat ik was gestopt bij MNM is mijn auto op een nacht volledig in de prak geslagen: mijn ruiten kapot, de deuren geblutst en de velgen eraf getrokken. Heel even dacht ik dat ik het slachtoffer was van hangjongeren, maar toen bleek het toch om een persoonlijke afrekening te gaan. Diezelfde dag waren er ook berichten naar krantenredacties gestuurd, waarin stond dat ik ongeneeslijk ziek was en zou sterven. Er zaten foto’s bij van mij, getrokken door het raam van mijn appartement. Zo griezelig’, stelde Van den Steen.