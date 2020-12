Greenpeace vindt sporen van radioactiviteit bij Umicore Olen en in Molse Nete

Een reportage van de Franstalige openbare omroep RTBF over nucleair afval zorgt voor ophef. Naast het Radiumstort (D1-stort) bij Umicore-Olen komt ook de Molse Nete in beeld. Er wordt gezegd dat de oevers radioactief besmet zijn en dat Belgoprocess vandaag nog altijd loost. Moeten we ons zorgen maken? ‘Ja’, zeggen Greenpeace, Groen en Ecolo. ‘Neen’, luidt het bij Umicore, Belgoprocess en nucleaire agentschappen Fanc en Niras.

De uitzending van de RTBF over nucleair afval in België richtte woensdag de focus op Umicore in Olen. Na de afbraak van de radiumfabriek begin jaren tachtig bleef het bedrijf zitten met tienduizenden ...