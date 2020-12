Merkel wil strengere maatregelen voor eindejaarsperiode door recordaantal besmettingen

Hoewel de maatregelen in Duitsland tijdens de eindejaarsfeesten een beetje versoepeld zouden worden, wil bondskanselier Angela Merkel liever dat de maatregelen worden aangescherpt. Het aantal positieve tests in Duitsland is donderdag namelijk weer gestegen naar een recordaantal.

Eind november werden de maatregelen in Duitsland verlengd. Niet-essentiële reizen zijn verboden, horeca, musea en theaters blijven gesloten, zeker tot januari. Bondskanselier Angela Merkel kondigde wel aan dat de Duitsers tijdens de eindejaarsperiode, tussen 23 december en 1 januari, de mogelijkheid hadden om samen te komen met tien personen. Anders is het toegestaan om met maximaal vijf mensen af te spreken.

Deze maatregelen tijdens de zogenoemde lockdown-light lijken echter onvoldoende vruchten af te werpen en Merkel zou nu liever verstrengen in plaats van te versoepelen tijdens de feestdagen. Als de bijeenkomsten met tien personen toch wordt toegestaan, dan is er volgens het gezaghebbende wetenschappelijke instituut Leopoldine de weken na Kerst een harde lockdown nodig om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan.

Bondskanselier Angela Merkel wil daarom met de premiers van de zestien bondsstaten overleggen over strengere maatregelen vóór Kerstmis.

De besmettingen in Duitsland lijken nu al te stijgen zonder de versoepeling van contacten. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI) heeft donderdagochtend 23.679 nieuwe besmettingen gemeld. Woensdag meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen. Dat is een forse toename ten opzichte van dinsdag (14.054). Daarnaast is het aantal overlijdens ook toegenomen: woensdag werd een recordaantal van 590 sterfgevallen gemeld. Woensdag zei Merkel tijdens een emotionele speech nog dat dit niet ‘de laatste Kerst met grootouders moet zijn.’

Om de kans op besmettingen nog verder te verkleinen, zullen in totaal 400 miljoen FFP2-mondmaskers worden verdeeld onder de risicogroepen en de 60-plussers. Die FFP2-mondkapjes zijn veel efficiënter dan de andere wegwerp- of zelfgemaakte stoffen kapjes en worden doorgaans alleen gebruikt door zorgpersoneel dat in contact komt met covidpatiënten. De Duitsers voor wie ze bedoeld zijn, krijgen daarna via hun ziekenfonds een tegoedbon om zich voor 2 euro nog een setje FFP2-maskers aan te schaffen, liet de minister van Volksgezondheid Jens Spahn weten.