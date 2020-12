Cegeka en Citymesh bundelen krachten voor 5G

IT-groep Cegeka en Citymesh, dat telecomdiensten aan bedrijven aanbiedt, gaan hun krachten bundelen om 5G-netwerken uit te rollen . Ze hebben de ambitie om naast Proximus, Telenet en Orange, de ‘vierde nationale operator’ te worden en ‘de eerste échte industriële operator’.

Het Limburgse Cegeka is een van de vijf partijen waaraan telecomregulator BIPT afgelopen zomer een voorlopige licentie toekende om met 5G aan de slag te gaan. Het kreeg daarbij een blok van 40 MHz binnen de frequentieband van 3.600 tot 3.800 MHz. Voordien beschikten enkel Citymesh en het Waalse telecombedrijf Gridmax - eerder toevallig - over gebruiksrechten voor de frequenties waarop 5G werkt. Het gaat om frequenties in de onderzijde van de 5G-band, tussen 3.400 en 3.600 MHz. Cegeka nam Gridmax in mei over.

Om hun unieke positie naast de grote telecomoperatoren te verzilveren, slaan Cegeka en Citymesh nu de handen in elkaar. Doel is om samen een vierde nationale speler te worden die zich als enige uitsluitend toelegt op bedrijven. ‘Dankzij deze strategische samenwerking zijn we in staat om de expansie te accelereren, nieuwe innovaties uit te rollen en de échte integratie van 5G in de B2B-markt te realiseren’, zeggen Cegeka-CEO Stijn Bijnens en Citymesh-CEO Mitch De Geest.

In het kader van de samenwerking verwerft Cegeka een meerderheidsbelang in Citymesh. De overige aandelen blijven in handen van het Limburgse investeringsvehikel Nuhma en het management van Citymesh, dat de dagelijkse leiding blijft behouden. Aandeelhouders Michel Akkermans en Jurgen Ingels stappen uit het bedrijf. Cegeka brengt Gridmax daarnaast onder bij Citymesh. Financiële details worden niet vrijgeven.