Opvallend: BORA - hansgrohe haalt met skiër/bergloper zijn laatste transfer binnen

Peter Sagan krijgt er een vreemde ploegmaat bij. BORA - hansgrohe maakte bekend dat het de 27-jarige Duitser Anton Palzer een contract heeft aangeboden. Die verdiende tot nu toe zijn strepen als toerskiër en bergloper, twee extreme alpiene sporten.

Op de fiets heeft Palzer nog niets bewezen maar in het wereldje van de extreme sporters geniet hij enige bekendheid als toerskiër en bergloper. Toerskiërs laten zich op een afgelegen bergtop afzetten of wandelen er naartoe om daarna over onbezoedelde pistes richting bewoonde wereld te skiën. Berglopers lopen dan weer hun wedstrijden op smalle bergpaden. Palzer is echter op zoek naar nieuwe uitdagingen en zal vanaf april als wielrenner aan de slag gaan.

“Het ziet er gedurfd uit en er is zeker een risico aanverbonden”, zegt Ralph Denk, manager van het wielerteam. “Maar we volgen Toni al enige tijd en zijn overtuigd van zijn fysieke kwaliteiten. Roglic (schansspringen) en Woods (atletiek) hebben bewezen dat de overstap succesvol kan zijn. Daarom ook hebben we in andere sporten dan het wielrennen gescout. Waarmee ik niet wil zeggen dat Toni over twee jaar meedoet voor de zege in de Tour. Toch zien we veel potentie in hem, vooral in het hooggebergte. Afgelopen zomer trainde hij in Oostenrijk mee met een deel van onze kern. Daar zagen we hoe goed hij was, ook technisch. Hij heeft ons definitief overtuigd met zijn enthousiasme en zin voor professionalisme. We gaan hem dan ook vooral in zwaardere wedstrijden inzetten. Daar moet hij leren hoe de wielersport en het leven van een profwielrenner in elkaar zit. Stap voor stap zullen we wel zien waar dit project ons naartoe brengt.”

Palzer is opgezet met zijn opvallende carrièreswitch. “Profwielrenner worden heeft altijd al in mijn achterhoofd gezeten maar het leek mij een onbereikbaar doel. Pas toen ik met de mensen van BORA - hansgrohe in contact kwam, begon het idee echt te rijpen. Ik heb er lang over gepraat met het team en ik ben hen dankbaar dat ze mijn droom laten uitkomen.”

De Duitser wil geen stappen overslaan. “Mijn eerste doel is de integratie in het team. Ik zie mezelf in een dienende rol en moet zoveel als mogelijk zien te leren van mijn collega’s. Ik zal mezelf van individueel sporter moeten omvormen tot een ploegspeler. Ook mij bioritme zal moeten wijzigen. Lag de focus tot nu toe op de winter, dan zal ik voortaan ’s zomers goed moeten zijn. Vanuit sportief oogpunt zal ik beetje bij beetje de wielersport moeten ontdekken en koersdoorzicht kweken. Mijn sterkte ligt in het hooggebergte maar tussen de bergen in liggen altijd vlakke en winderige wegen. Ook dat zal ik moeten leren.”