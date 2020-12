Helft van budget voor contactonderzoek blijft onbenut

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft van mei tot november ongeveer 44 miljoen euro gekost. Dat is ruim de helft minder dan de 101 miljoen die voorzien was voor deze periode.

Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag. Omdat de nood aan contactonderzoek nog steeds hoog is, is het contract intussen voor zes maanden verlengd.

De Vlaamse overheid sloot begin mei een overheidsopdracht af met een consortium van call centra, de ziekenfondsen en KPMG. Er werd maximaal 101 miljoen voor uitgetrokken, maar voor deze periode is uiteindelijk rond de 44 miljoen uitgegeven.

Volgens Zorg en Gezondheid komt dat omdat er contractueel bepaald is dat het aantal contactonderzoekers afhankelijk is van de kracht van de epidemie. In maanden met weinig besmettingen is er dus alleen een basiscapaciteit, waardoor het kostenplaatje lager is. Intussen is het contract al zeker tot mei 2021 verlengd.

‘We beseffen natuurlijk dat 44 miljoen nog altijd een zeer hoog bedrag is, maar tegenover die kostprijs staat een enorm aantal personen dat snel is opgebeld of bezocht om contactpersonen te bevragen en te verwittigen, waardoor de verspreiding van het virus vertraagd wordt’, duidt woordvoerder Joris Moonens. ‘Het contactonderzoek heeft de tweede golf ongetwijfeld vertraagd en minder erg gemaakt dan die al was, waardoor heel wat gezondheidskosten zijn uitgespaard.’

Tussen juni en november werden in totaal 945.589 telefoons uitgevoerd, waarvan 397.103 geleid hebben tot een gesprek met een besmet persoon of contactpersonen. Er werden ook 83.285 sms’en verstuurd naar hoogrisicopatiënten en 44.778 huisbezoeken gedaan. Het percentage besmette personen dat de contactopsporing kon bereiken, ligt intussen boven de 93 procent. Besmette personen en contactpersonen worden ook steeds sneller bereikt in vergelijking met de opstart.