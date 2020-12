WK atletiek indoor in Nanjing verhuist van maart 2021 naar maart 2023

Het WK atletiek indoor in het Chinese Nanjing zal uiteindelijk toch niet doorgaan van 19 tot 21 maart 2021. Het evenement verhuist omwille van de onzekerheid rond de coronacrisis naar maart 2023. Dat heeft World Athletics bekendgemaakt.

Het WK indoor in Nanjing was oorspronkelijk van 13 tot 15 maart 2020 voorzien. De uitbraak van het coronavirus noopte World Athletics echter tot een uitstel van een jaar. Na de nieuwe beslissing van de mondiale atletiekfederatie komt het WK indoor in Nanjing nu een jaar na het WK in zaal van 2022 in Belgrado. (belga)