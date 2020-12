Hoogleraar Dirk Devroey: ‘Avondklok is efficiënte maatregel tegen corona. Na 22 uur iedereen binnen’

‘Een avondklok is een efficiënte manier om de coronabesmettingen in ons land te doen dalen.’ Dat heeft hoogleraar huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) woensdagavond gezegd in het Eén-programma De afspraak. ‘Ik zeg niet dat het enkel aan de avondklok ligt, maar in Brussel zijn de cijfers op dit moment wel het beste. Een avondklok die om 22 uur begint zorgt ervoor dat we ons aantal contacten verminderen.’

De coronacijfers in ons land dalen wel nog, maar al enkele dagen nog maar heel licht. ‘Een daling van zeven procent op één week, wil zeggen dat je elke dag maar één procentje zakt’, aldus Devroey. ‘We zitten nog altijd aan meer dan 2.000 gevallen per dag en we willen aan 800 komen (voor er mogelijk versoepeld wordt, nvdr.). Dat wil zeggen: als er elke dag 20 afgaan, dat je nog drie à vier maanden in lockdown zal moeten blijven.’

Derde golf

Zo lang we niet aan onder die drempel van 800 nieuwe besmettingen per dag raken, neemt de druk op de ziekenhuizen niet voldoende af en is de kans dat er opnieuw lokale haarden ontstaan. ‘Zoals we nu zien in de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg, lokale vonken die het hele kruitvat weer kunnen aansteken. Als we op dit plateau blijven steken, is een derde golf absoluut niet uitgesloten. Eigenlijk weten we nu al dat - voor iedereen gevaccineerd zal zijn - we een derde golf zullen krijgen. We hopen alleen dat die niet zo hoog zal zijn als de tweede. Maar als die er nu zal komen, voor er capaciteit in de ziekenhuizen is, dan gaan we terug naar een complete chaos in onze medische zorg, gaan operaties weer uitgesteld moeten worden.’

Terwijl de grote probleemzones in het begin van de tweede golf nog in Brussel en Wallonië zaten, gaan de cijfers nu in stijgende lijn in de Vlaamse provincies en gaat het relatief goed in Brussel. ‘Ik zeg niet dat het enkel aan de avondklok ligt, maar in Brussel zijn de cijfers op dit moment wel het beste. Een avondklok die om 22 uur begint zorgt ervoor dat we ons aantal contacten verminderen. Volgens mij is dat een efficiënte maatregel die weinig mensen treft.’

Een eventuele perimeter, zoals biostatisticus Geert Molenberghs voorstelt, is volgens DeVroey moeilijk te handhaven. ‘Ik denk dat een avondklok gemakkelijker te handhaven is. Gewoon na 22 uur: iedereen binnen.’