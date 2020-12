Noord-Iers koppel won 125 miljoen met Euromillions: ‘Al helft weggegeven’

Wat zou u doen als u Euromillions won? De helft wegschenken is allicht niet het eerste waar u aan denkt. Maar dat is wel wat het Noord-Ierse echtpaar Frances en Patrick Connolly deed. Twee jaar nadat ze 125 miljoen euro hebben gewonnen, hebben ze al de helft van hun fortuin weggeschonken aan naasten, armen en goede doelen. ‘Dat is even plezierig als elke dag de lotto winnen.’