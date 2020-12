Belg wint 5,7 miljoen euro met Euromillions

Een Belg heeft dinsdagavond iets meer dan 5,7 miljoen euro gewonnen bij de trekking van Euromillions.

Net als drie andere spelers in Europa had de persoon in kwestie vijf juiste nummers en één juiste ster. Twee landgenoten die alleen de vijf nummers juist hadden, wonnen elk 19.431,30 euro.

De vijf juiste nummers (1,4, 21, 24, 46) en sterren (2, 12) werden door niemand aangekruist. De recordjackpot van 200 miljoen euro viel dus niet. Vrijdag volgt een nieuwe trekking.

De grootste prijzenpot die tot nu toe met Euromillions gewonnen werd, bedroeg 190 miljoen euro. In 2016 won een Belg 168 miljoen euro, een record voor ons land.

Euromillions is een trekkingsspel op Europees niveau waaraan behalve de Belgische Nationale Loterij, ook loterijen deelnemen uit Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië en Portugal.