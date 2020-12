Aantal sterfgevallen zakt onder 100 per dag, maar besmettingen weer tikkeltje hoger

De stagnatie van het aantal coronabesmettingen blijft aanhouden. Het aantal overlijdens daalt momenteel wel nog duidelijk: gemiddeld zijn er nog 97 per dag.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die vanmorgen gepubliceerd zijn door Sciensano. Het gemiddelde aantal coronabesmettingen per dag, in de jongste 7 dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, is weliswaar verder gedaald, met 6 procent, tot 2.163. Maar dat geeft een wat vertekend beeld.

Het gemiddelde ligt namelijk opnieuw iets hoger dan de voorbije dagen, wat weer wijst op een licht stijgende lijn. Het gisteren gepubliceerde gemiddelde bedroeg nog 2.154, en dag eerder 2.133.

Als de cijfers worden vergeleken met die van een week eerder, dan is er in Vlaanderen zelfs al geen sprake meer van een daling. In de Vlaamse provincies was er wel een lichte stijging, tot gemiddeld 1.284 besmettingen per dag (+2 procent).

Het gemiddelde aantal overlijdens die toegeschreven worden aan het coronavirus is de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn wel nog duidelijk verder gedaald. Er is nu nog sprake van tot 97 overlijdens, dat zijn er 21,8 procent minder dan een week eerder.

Het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames zakte de jongste 7 dagen nog met 7 procent, tot 186 per dag. Dat cijfers is wel nog lager dan wat woensdag werd meegedeeld. Er liggen op dit moment 3.016 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent). Op intensieve zorg liggen er 662 patiënten (-2 procent).