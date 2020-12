Pornhub kondigt maatregelen aan tegen verboden materiaal

Pornhub, een van ’s werelds grootste pornografische websites, heeft dinsdag een reeks maatregelen aangekondigd tegen illegaal beeldmateriaal op het platform.

De maatregelen zijn een reactie op een artikel in The New York Times. Die krant onthulde dat in veel van de 6,8 miljoen video’s die jaarlijks op Pornhub worden gepost, seksueel misbruik van minderjarigen en onvrijwillige seks te zien is.

De krant wees ook op het probleem dat gebruikers video’s rechtstreeks van de website kunnen downloaden, waardoor verwijderde illegale inhoud door iedereen weer opnieuw geüpload kan worden. ‘Vandaag nemen wij belangrijke maatregelen om onze gemeenschap beter te beschermen’, meldde Pornhub in een bericht op de website. ‘In de toekomst staan we alleen correct geïdentificeerde gebruikers toe om inhoud te plaatsen.’

Pornhub zegt dat vanaf nu alleen nog partners van de website en personen die via de website advertentie-inkomsten genereren nog video’s kunnen uploaden. ‘In het nieuwe jaar zullen we een verificatieproces invoeren, zodat iedere gebruiker inhoud kan uploaden zodra het identificatieproces met succes is voltooid’, aldus het bedrijf dat zijn hoofdkantoor in het Canadese Montréal heeft en zijn belastingzaken in Luxemburg doet. De mogelijkheid om video’s te downloaden blijft bestaan, maar alleen nog voor betalende gebruikers, aldus Pornhub, dat ook stelt dat video’s beter worden gecontroleerd door moderatoren.

Maandag startten creditcardbedrijven Mastercard en Visa een onderzoek naar hun banden met Pornhub en verzekerden ze dat ze de banden met het moederbedrijf, MindGeek, zouden verbreken als blijkt dat de site zich niet aan de wet houdt.