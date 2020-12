Uefa start ‘grondig onderzoek’ naar racisme bij duel PSG-Basaksehir

De Europese voetbalbond Uefa onderzoekt wat er dinsdagavond precies is gebeurd in Parijs bij het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir. De Roemeense vierde official langs de lijn zou een racistische opmerking hebben gemaakt richting assistent-trainer Pierre Webo van de Turkse club.

‘De Uefa stelt een grondig onderzoek in’, meldde de Europese federatie zo’n 2,5 uur na het incident in een eerste officiële reactie. ‘Voor racisme, en discriminatie in al zijn vormen, is er geen plaats in het voetbal.’

In het lege stadion was goed te horen dat vierde scheidsrechter Sebastian Coltescu het woord ‘negru’ gebruikte om de Kameroense assistent Webo aan te duiden. Daarop kreeg hij meteen verwijten van de Turkse coach Okan Buruk om de oren en ook PSG-sterren Neymar en Kylian Mbappe haastten zich naar de kant om uitleg te vragen.

De Roemeense spelleiding argumenteerde dat ‘negru’ Roemeens is voor zwart en niet racistisch bedoeld is. Webo en Basaksehir-aanvaller Demba Ba (ex-Moeskroen) namen geen genoegen met die uitleg. Volgens hen zou het bij de officials nooit zijn opgekomen om een gelijkaardige term te gebruiken om een blanke speler te identificeren.

Solidair

De spelers van Basaksehir weigerden na het incident aan de zijlijn verder te spelen. Ba, die op de bank zat, was de aanjager om met zijn ploegmaats naar binnen te trekken. De spelers van PSG toonden zich solidair.

De actie van de spelers kreeg alvast lof van de spelersvakbond Fifpro, die spreekt van ‘een historische solidariteit’. ‘Racistisch of discriminerend taalgebruik hoort niet thuis in onze sport’, schrijft de Fifpro op Twitter. ‘Wat Basaksehir en PSG hebben laten zien, is dat voetballers dit niet tolereren. Dit moet uitgebreid onderzocht worden. Fifpro ondersteunt volledig deze historische vorm van solidariteit van de teams, als reactie op de mogelijk racistische bejegening.’

Op Twitter werd het incident ook al veroordeeld door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die vroeg dat de Uefa ‘de nodige stappen zou ondernemen’. ‘Want racisme en discriminitatie hebben geen plaats in het voetbal, noch in het dagelijkse leven’, twitterde de president, een fervente supporter van Basaksehir.

0-0

De wedstrijd wordt woensdag vanaf 18u55 uur uitgespeeld. De UEFA liet weten dat er een nieuw arbitrageteam wordt ingevlogen. De UEFA had eerst voorgesteld om Coltescu te vervangen door de videoref. Basaksehir ging daar niet mee akkoord omdat Coltescu dan als videoref nog altijd bij de partij betrokken zou zijn.

Het stond nog 0-0 in het Parc des Princes toen het tumult ontstond. Door de 3-2 zege van RB Leipzig tegen Manchester United is PSG al zeker van een plaats in de achtste finales, ongeacht de uitslag van de wedstrijd tegen Basaksehir. Bij winst wordt het ook nog groepswinnaar.