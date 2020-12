Amerikaanse fiscus onderzoekt belastingen Hunter Biden

De Amerikaanse overheid onderzoekt de belastingaangifte van Hunter Biden, de zoon van de verkozen Amerikaanse president Joe Biden.

‘Ik neem deze zaak ernstig, maar ik heb er alle vertrouwen in dat een professioneel en objectief onderzoek zullen aantonen dat ik mijn zaken wettelijk en correct heb afgehandeld’, schreef Hunter Biden in een persbericht. Het team van Joe Biden heeft in een verklaring steun uitgesproken voor Hunter.

De zoon van Biden was tijdens de presidentsverkiezingen een mikpunt van het Trump-team. Trump beschuldigde Hunter Biden van corruptie vanwege zijn activiteiten met het Oekraïens gasbedrijf Burisma waarvan hij tussen 2014 en 2019 lid was van de raad van bestuur.

‘De verkozen president is zeer trots op zijn zoon, die hard heeft gevochten tegen zware uitdagingen, zoals onder meer de persoonlijke aanvallen van de voorbije maanden, en daar sterker is uitgekomen’, klinkt het in de mededeling van het Biden-team.

Biden zal op 20 januari ingezworen worden als de volgende president van de Verenigde Staten. De huidige president Donald Trump blijft zich tegen de verkiezingsuitslag verzetten.