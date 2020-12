Na racistisch incident loodsen Neymar en Mbappé PSG naar ruime zege tegen Basaksehir

Paris Saint-Germain heeft makkelijk de maat genomen van het Turkse Basaksehir in de laatste poulewedstrijd van de Champions League. Het werd 5-1 dankzij goals van supersterren Neymar en Mbappé. Nacer Chadli en Bolingoli vielen in. Nadat de wedstrijd dinsdagavond was stilgelegd door een racistisch incident met de vierde scheidsrechter verliep het vervolg woensdagavond zonder verdere incidenten.

Dinsdagavond werd de wedstrijd tussen PSG en Basaksehir na veertien minuten gestaakt. Op de bank van Basaksehir werd beweerd dat vierde official Sebastian Coltescu zich racistisch had uitgelaten over assistent-trainer Pierre Webo van de Turkse ploeg. Webo kreeg een rode kaart omdat hij de racistische uitlatingen niet pikte. De wedstrijd werd met veel ophef stilgelegd door beide ploegen. De Uefa heeft intussen een disciplinair onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen en trok de rode kaart van Webo voorlopig in.

Woensdagavond werd de wedstrijd hervat vanaf minuut veertien met een nieuw scheidsrechterteam onder leiding van de Nederlander Danny Makkelie in plaats van het Roemeense arbitrageteam. Voor de wedstrijd maakten spelers én scheidsrechters een statement tegen racisme door op één knie te gaan zitten met de vuist in de lucht. In de wedstrijd zelf stond niets meer op het spel. Basaksehir kon niet meer doorstoten in Europa en PSG was al groepswinnaar in groep H.

Neymar en Mbappé hadden wel hun dagje. Neymar tekende voor een hattrick en Mbappé scoorde twee keer in de 5-1-zege. Al in de eerste helft was de Turkse ploeg uitgeteld en keek ze tegen een 3-0-achterstand aan. PSG zag nochtans de derde goal afgekeurd voor buitenspel, maar het kreeg in ruil wel een penalty. De Franse stoomtrein Mbappé zette die feilloos om. In de tweede helft deelde Di Maria aan elk van de goudhaantjes nog een assist uit. Topal maakte de eerredder voor Basaksehir.