Bij een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn documenten van farmabedrijf Pfizer over de tests van het coronavaccin ingekeken. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf zelf bekendgemaakt.

Volgens Pfizer heeft het Europees agentschap laten weten dat de aanval geen gevolgen heeft voor de tijdlijn voor goedkeuring van het vaccin.

Het EMA meldde de cyberaanval woensdagmiddag. Het is nog niet duidelijk wie er achter zit en hoe de hacking is uitgevoerd. Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie is betrokken bij het onderzoek naar de cyberaanval.

Omdat het EMA geen details gaf over de aanval was niet duidelijk of er gegevens zijn gestolen. Pfizer laat nu weten dat er documenten zijn ingezien. Volgens de farmareus zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat inbrekers de gegevens van deelnemers aan het vaccinonderzoek hebben gestolen.

Pfizer vroeg op 1 december een goedkeuring bij het EMA voor het vaccin dat het bedrijf samen met het Duitse BioNtech ontwikkelde. De eerste testresultaten waren veelbelovend. In het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste mensen een dosis van het vaccin gekregen. Het vaccin werd ook in Canada inmiddels goedgekeurd. Eind december wordt een oordeel van het EMA verwacht, waarop ons land al op 5 januari hoopt te kunnen starten met vaccineren.