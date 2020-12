CHAMPIONS LEAGUE. Atalanta bezorgt nu ook Ajax een nachtmerrie, Origi en Liverpool kunnen niet winnen van Cools

Ajax heeft woensdag op de zesde speeldag van de Champions League met 0-1 verloren van Atalanta en moet vrede nemen met de derde plaats in groep D. Bij Liverpool, dat al geplaatst was, mocht Divock Origi nog eens in de basis beginnen.

Lange tijd kon Ajax de Italianen op 0-0 houden, maar elf minuten voor tijd moest Gravenberch naar de kant met zijn tweede geel. Atalanta profiteerde van de man-meer-situatie en Muriel (85.) maakte nog 0-1.

Foto: Ritzau Scanpix via REUTERS

In dezelfde groep speelde Liverpool 1-1 gelijk bij Midtjylland. Origi begon in de basis, Dion Cools startte bij de Denen. Salah scoorde al in de eerste minuut de 0-1, Alexander Scholz (ex-Lokeren, -Standard en -Club Brugge, 62.) maakte na de rust nog gelijk.

Liverpool is groepswinnaar met dertien punten, ook Atalanta stoot door met elf punten. Ajax gaat met zeven punten naar de Europa League, Midtjylland eindigt laatste met twee punten.