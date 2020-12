Gemeenteambtenaren zonder schuldgevoel

Hondeneigenaars hebben geen schuldgevoel, anders hadden ze geen hond, die hun ecologische voetafdruk vele malen groter maakt, die ze het liefst los laten lopen zodat het beest in het beste geval aan je benen komt snuffelen, en die ze overal hun gevoeg laten doen waar je in het beste geval net naast stapt. Ooit moet het zover komen dat iemand op straat zo’n mormel dat hem op de zenuwen werkt neersteekt met een mes – wacht, onlangs was het al zover, excuus.