Giuliani, advocaat Trump, denkt woensdag het ziekenhuis te mogen verlaten

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, voelt zich beter en denkt dat hij woensdag het ziekenhuis zal mogen verlaten. Dat heeft hij dinsdag gezegd in een interview met radiozender WABC Radio, zo melden diverse Amerikaanse media.

De 76-jarige oud-burgemeester van New York, een van de boegbeelden van Trumps juridische strijd tegen zijn verkiezingsnederlaag, raakte onlangs besmet met covid-19.

Volgens Giuliani voelde hij zich vrijdag plots ongewoon moe. Tegen zondag, toen zijn diagnose bekend raakte, had hij ook enkele andere ‘milde symptomen’ ontwikkeld, maar hij zou geen koorts en enkel een klein hoestje hebben, klonk het. ‘Ik denk dat ze mij morgenochtend (woensdag, nvdr.) zullen laten vertrekken’, aldus Giuliani. De zeventiger verblijft naar verluidt momenteel in het universiteitsziekenhuis van Georgetown in Washington.

Corona in entourage Trump

Giuliani is de zoveelste figuur in de nauwste kring binnen het Witte Huis om het virus op te lopen. De president zelf bracht in oktober drie nachten in het ziekenhuis door. Ook First Lady Melania en hun zoon Barron vielen ziek.

Verder testten een aantal stafmedewerkers van het Witte Huis rond dezelfde tijd positief. En eind november kreeg het virus ook Donald Trump Jr. en Andrew Giuliani te pakken, de zonen van.